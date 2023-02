Probleme mit Vorgesetzten Liegt es an mir – oder am Chef?

Meine Erfahrung ist: Wenn ich mir vor einem Gespräch mit solchen Personen bewusst mache, unter welchem Druck diese eigentlich stehen, bin ich gelassener. Ich kommuniziere automatisch weniger eskalativ und ich beziehe harsche Äußerungen nicht mehr so sehr auf mich.

Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit, dass Sie es tatsächlich mit krankhaftem Verhalten zu tun haben. So gibt es Studien, die besagen, dass der Anteil an Psychopathen in Chefetagen sechsmal höher als im Bevölkerungsdurchschnitt ist. Ganz wichtig hierbei: Sie sind wahrscheinlich kein:e ausgebildete:r Psycholog:in. Eine Diagnose können Sie also nicht stellen. Wenn Sie aber das Gefühl haben, dass ihre unmittelbaren Chef:innen ernsthafte Probleme haben, sollten Sie sich Unterstützung beim Betriebsrat, Kolleg:innen oder einer Vertrauensperson im Unternehmen holen. Sie können niemanden therapieren. In solchen Fällen ist der Selbstschutz die oberste Prämisse. Werden Chef:innen ausfällig oder verhalten sich in anderer Weise inakzeptabel, sorgen Sie dafür, dass Sie Gespräche unter Zeugen führen.