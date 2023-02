Ja, ja. Wie damals bleibe ich auch heute dabei: Jeder Student und jede Studentin hat mindestens einmal zu spät mit dem Lernen begonnen. Die modernen Studienpläne sind einfach zu voll und die Prüfungen zu eng getaktet, als dass jemand den gesamten Stoff immer pünktlich nach- und vorbereiten könnte. Kein Vorwurf also an dieser Stelle – zumindest nicht an die Studierenden.