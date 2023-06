Die Rolle der Pandemie

Zum Zeitpunkt der Befragung waren die Coronaeinschränkungen an den meisten Hochschulen zwar weitestgehend aufgehoben. Dennoch, so zeigen es die Ergebnisse, spielt die Pandemie für die Studierenden noch immer eine große Rolle. 35 Prozent gaben an, sich in ihrem Studium durch die Folgen der Coronapandemie stark oder sehr stark belastet zu fühlen. Dabei fühlten sich diejenigen, die während der Pandemie ein Studium begonnen haben, weniger belastet als die, die bereits davor studiert hatten.

Durch die Pandemie sind viele Hochschulen digitaler geworden, Lehrveranstaltungen müssen nicht mehr zwangsläufig in Präsenz stattfinden. Das hat Auswirkungen auf das Sozialleben der Studierenden. So gaben 71 Prozent der Befragten an, dass sie durch die Digitalisierung im Studienalltag weniger Sozialkontakte hätten. 44 Prozent sagten, dies führe bei ihnen zu mehr Einsamkeit.