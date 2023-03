Der Test selbst besteht aus Multiple-Choice-Aufgaben in sechs Bereichen. Teilnehmende müssen etwa Übungen in Algebra und Stochastik lösen, Taschenrechner sind nicht erlaubt. Auch psychologisches Verständnis wird über Textaufgaben in Deutsch und Englisch abgefragt. »Die Texte haben mit Psychologie zu tun, aber im Wesentlichen geht es um Textverständnis. Von psychologischen Theorien oder Inhalten muss man noch nichts wissen«, sagt Psychologieprofessor Gerhard Stemmler, der die Durchführung des Tests koordiniert.

Was bringt der Test?

Mit dem erfolgreich abgelegten Test können sich Interessierte an allen teilnehmenden Hochschulen bewerben, in der Regel fünf Jahre lang. Mit dabei sind bislang knapp 20 Hochschulen, etwa die Berliner Humboldt-Universität oder die Universitäten in Kassel, Mannheim und Leipzig. Zum Sommersemester 2024 wollen sich weitere anschließen. Sowohl die DGPS als auch die Hochschulen betonen, dass die Teilnahme am Test freiwillig sei und damit keine Voraussetzung für die Zulassung zum Studium.