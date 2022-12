Unsere Gesellschaft und Landkarte sind eng mit Gerichten, Zutaten und Rezepten verknüpft – ganze Weltreiche wurden errichtet, auch, um ein paar (heute als langweilig angesehene) Gewürze zu ergattern. Von der Steinzeit bis in die Gegenwart: Was und wie wir essen, ist Kultur, Identität und Tradition in einem. In dieser Kolumne geht es daher häufig auch um die Geschichte eines Rezepts.