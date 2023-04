»Heute gibt es selbst gemachte Tortillas mit Blumenkohl-Wings.

Dieser Ofen-Blumenkohl wurde eigentlich erfunden, um Fleisch zu imitieren – Chicken-Wings. Anders als Chicken-Wings kommt er aber knusprig aus dem Ofen. Manche würden sagen -Schmeckt geiler als Chicken-Wings. Ich weiß, Fleischesser werden mich in den Kommentaren anschreien. Ich freue mich drauf. In meiner Serie »Kochen ohne Kohle« zeige ich euch, wie ihr trotz wenig Geld leckeres Essen hinbekommt. Und einen Weg, um hier und da mal ein bisschen sparen zu können, ist weniger Fleisch zu essen. Der Nabu hat gerade in einer aktuellen Studie gezeigt, dass man auch gar nicht komplett auf Fleisch verzichten muss. Es reicht schon, wenn man erst mal 50 Prozent reduziert. Damit ist vielen geholfen: den Tieren natürlich, der Umwelt, aber auch dem eigenen Portemonnaie. Man schlägt also mehrere vegetarische Fliegen mit einer Klappe.

Als Erstes heizt ihr euren Ofen vor. In den meisten Fällen ist das Vorheizen des Backofens Energieverschwendung. Als Faustregel kann man sagen: Wenn etwas länger als 20 Minuten war, muss man den Ofen nicht vorheizen. Eine der größten Ausnahmen ist hierbei Brot. Das profitiert stark davon, wenn es in den heißen Ofen geschoben wird. Wenn das Gericht kürzer als 20 Minuten backt, muss der Ofen auch heiß sein. So auch heute. Denn diese Chicken-Wings aus Blumenkohl sollen knusprig bleiben, dürfen also nicht lange backen. Wie mache ich jetzt Rosen-Blumenkohl? Zuerst einmal schneide ich den Blumenkohl in kleine Röschen, und dabei achten wir aber darauf, dass die schönen Blätter nicht weggeworfen werden, die brauchen wir nämlich später noch. Zunächst aber erst mal alles gründlich waschen nach dem man es zerlegt hat. Als Nächstes wollen wir unseren Blumenkohl planieren. Und die Panade ist wirklich das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Wir brauchen einfach nur Mehl und ein bisschen Milch oder Pflanzendrink und können das mit allen Gewürzen versehen, die wir im Schrank haben. Was sich immer gut eignet, ist so etwas wie Zwiebelpulver, Knoblauchpulver und Cayennepfeffer, aber man kann auch in alle anderen Richtungen gehen. Also wenn der Teig wie in diesem Fall so sticky ist, einfach noch ein bisschen mehr Flüssigkeit zu geben. Er soll am Ende eben flüssig sein und nicht klebrig wie Beton. Deshalb kommt einfach noch ein bisschen Milch dazu. Ihr könnt den Blumenkohl mit Semmelbröseln oder Panko-Mehl panieren. Ich empfehle allerdings Cornflakes. Ganz einfach, die billigsten, die es gibt, eignen sich nicht nur als Frühstück, sondern eben auch als herrlich knusprige Panade. Und man kann die ein bisschen kleinbröseln, wenn man möchte oder komplett ganz lassen. Ich lasse sie heute ganz. Den Blumenkohl zuerst in die feuchte Panade, in den feuchten Teig drücken, danach in die Cornflakes und dann auf einen mit Backpapier ausgekleidetrs Backblech legen. Man kann so ein bisschen den Strunk oben hier nackt lassen und nicht in die Panade tunken, dann saut man sich nicht die Finger ein. Das Ganze würde ich jetzt für 15 bis 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen schieben.

Als Nächstes machen wir endlich die Tortillas. Dazu einfach 200 Gramm Mehl mit ungefähr 130 Milliliter sehr heißem Wasser und einer kleinen Prise Salz vermengen, weil das Wasser sehr heiß ist am besten mit einer Gabel anfangen zu rühren und nicht direkt mit den Händen reingehen. Diesen klumpigen, vorbereiteten Teig jetzt ungefähr fünf Minuten lang zu einem schön glatten Teig zusammenkneten. Ich roll den dann einfach zu einer kleinen Kugel und lass ihn abgedeckt ruhen. Man kann das mit Folie machen oder man stellt einfach eine Schüssel drüber, damit er nicht austrocknet. Der vorbereitete Teig reicht für acht Tortillas. Deshalb jetzt die Kugel in acht gleichgroße Teig Stückchen schneiden, diese wieder in Kugeln rollen und dann ausrollen, zum Beispiel mit dem Nudelholz oder mit einer leeren Weinflasche. Und es geht hier nicht um Perfektion. Jeder Tortilla ist feinste Handarbeit und jeder darf anders aussehen, das ist vollkommen in Ordnung. Die Tortillas kommen für ungefähr ein bis zwei Minuten in die heiße Pfanne ohne Öl. Ob die Pfanne heiß genug ist, erkennt ihr, wenn ihr einfach ein bisschen Wasser reinspritzt. Wenn das Wasser sofort wieder verdampft, dann ist die Pfanne super heiß. In einem sauberen Geschirrhandtuch lagern, dann bleiben sie geschmeidig bis ihr esst.

Der geheime Star an diesem Gericht sind die Blumenkohlblätter. Die schmeißt man eigentlich immer ganz gerne weg, zumindest ich habe das früher gemacht, weil ich nicht wusste, dass man die essen kann. Die sind aber extrem lecker und manchmal gibt es die beim Discounter auch gratis, weil andere Kunden sie in die Grünabfalltonne werfen. Wer sich nicht zu fein ist dafür, kann sich da auch einfach bedienen, weil das wird sonst weggeworfen. Man kann die einfach ein bisschen kleinschneiden, einfach halbieren, vielleicht sogar Dritteln oder Vierteln in die Pfanne werfen und ein bisschen Öl und Salz schön knusprig anbraten. Nachdem man sie angebraten hat, kleinen Schluck Wasser mit in die Pfanne geben, Deckel drauf und einfach noch zu Ende gehen lassen, bis man sie braucht. Übrigens, wenn ihr noch mehr günstige Rezepte haben wollt, dann lasst doch ein Like da und abonniert den Channel und schreibt mir vor allem in die Kommentare, was ihr noch von mir sehen wollt. Dann kann ich nämlich den ganzen Tag nur noch Koch-Videos drehen und muss nicht mehr richtig arbeiten.

Endspurt. Jetzt geht es nur noch um die letzten Toppings. Dafür machen wir als Erstes ein Quickle, also ein Quick-Pickle, in diesem Fall von roten Zwiebeln. Oh Gott. Wie schwer es ist, Zwiebeln zu schälen? Wenn ihr irgendwelche richtig guten Tricks habt, um die Haut abzukriegen und nicht die komplette oberste Schicht abzunehmen, schreibt mir auch gern in die Kommentare. Ansonsten: Das alles bewahre ich auf für eine Gemüsebrühe. Also hier braucht mir nicht sagen, dass ich zu viel weggeworfen habe. Habe ich nicht. Kommt alles in den Gefrierbeutel, friere ich ein. Keine Beschwerden nötig. Einfach die Zwiebeln kurz in kleine Streifen oder Ringe schneiden, 30 oder 40 Milliliter Essig nehmen, kann Rotweinessig sein oder auch jeder Andere und obendrauf gießen. Dazu ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz. Und obendrauf das heiße Wasser, bis es gerade bedeckt ist. Das Ganze lasst ihr einfach für zehn Minuten ziehen und gießt danach die Flüssigkeit ab. Die Zwiebeln könnt ihr dann einfach pur essen oder oben auf euren Taco drauf legen. Wenn ihr wie ich die ganze Zeit einen Salat im Kühlschrank rumliegen habt und nicht genau wissen, was sie damit machen sollte, dann schmeißt ihr den einfach auch mit drauf. Und natürlich könnt ihr auch alles andere Gemüse, was sie irgendwie noch übrig hat, mit verwerten.

Was jetzt noch fehlt, ist eigentlich nur die Soße. Und hier gilt so ein bisschen wie bei der Gewürzmischung: Nehmt einfach das, was im Kühlschrank habt. Was extrem gut passt, ist zum Beispiel Sourcream oder Kräuterquark, aber auch alles mögliche an Grillsaucen und Cocktailsoßen und wer zumindest so ein bisschen so tun möchte, als hätte er was selbst gemacht, kann auch einfach ein bisschen Mayo und ein bisschen Sriracha nehmen, es vermischen. Ist eine Chili-Sriracha-Mayo, die supergut schmeckt und sie passt vor allem gut zu diesem Gericht.

Habe ich selbst gemacht. Hm, ich muss sagen, schmeckt besser als 2 € reingehauen. Immer noch hungrig? Auf spiegel.de gibt es noch mehr Rezepte von mir. Den Link dazu, findest du in der Videobeschreibung.«