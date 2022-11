So einfach macht man cremige Lauchpasta:

Den Porree putzen, die Wurzelenden entfernen. Nun die Stangen mental in etwa drei Teile teilen: den weißen, den grün-weißen und den grünen Teil. Pro Portion je ein etwa 15 cm langes Stück vom weißen Ende beiseitelegen. Den Rest der weißen und weiß-grünen Stellen in Ringe schneiden, etwa 5 mm dick. Die grünen Teile können in Richtung der Faser längs in Streifen geschnitten werden. Am Ende hat man dann drei verschiedene »Cuts« vom Lauch: