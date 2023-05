Der Report meiner Kolleginnen wirft ein Schlaglicht auf eine Branche, die schon laaange von kaputten Strukturen durchzogen ist. Niemals wieder in meinem Berufsleben – wenn man die Facebook-Kommentare mal ausklammert, liebe Grüße – wurde ich so schlimm beleidigt wie während meiner Exkursionen in die Gastrowelt. In regulären Restaurants war das für mich teilweise schon erschütternd. In manchen Sterneküchen, wo Chefs mitunter den Status von unantastbaren Küchengöttern haben, muss es für die Mitarbeitenden die Hölle sein.