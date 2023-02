In »Manca's Café« stand damals nämlich das beliebte Gericht »Dutch Baby« auf der Karte, ein im Ofen gebackener Pfannkuchen, so überlieferte es der Sohn des verstorbenen Gründers . Möglicherweise hieß das Gericht so, weil der gusseiserne Bräter, in dem das »Baby« gebacken wurde, bei vielen Amerikaner:innen als »Dutch Oven« bekannt war. Nun klingt das englische Wort »dutch« (auf Deutsch: »niederländisch«) sehr stark wie das deutsche Wort »deutsch«. In Teilen der USA wird noch ein althochdeutscher Dialekt gesprochen, der als »Pennsylvania Dutch« bekannt ist – was den Eindruck verstärkt, »dutch« stünde für »deutsch«. Und so könnte aus dem im niederländischen Ofen-Pfännchen gebackenen Pfannkuchen durch einen Verständnisfehler ein deutscher geworden sein.