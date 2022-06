Wird das mein Waterloo? Ich bin kurz davor, alles hinzuschmeißen, und fluche. Am liebsten würde ich mit Kanonen auf den klebrigen Spatzenteig schießen, der mir inzwischen an den Händen, dem Fotoapparat und am Ohrläppchen klebt. Zwischenzeitlich möchte ich schummeln und heimlich meine Kartoffel- und Spätzlepresse einsetzen – leider kommt der Teig auch hier nur als undefinierbare Masse heraus.

Ich hätte mir in diesem Moment definitiv eine nette Großmutter aus dem Allgäu herbeigewünscht, die mir zeigt, welche Tricks man beachten sollte. Stattdessen starte ich allein einen zweiten Anlauf mit flüssigerem Teig und presse diesen durch mein 1-Euro-Nudelsieb aus Plastik – das funktioniert deutlich besser. Ein Spätzlehobel ist aber sicher die stressärmere Variante.

Den Teig nach und nach in kleinen Portionen zubereiten und die Knöpfchen, wenn sie oben an der Wasseroberfläche schwimmen, mit einer Schöpfkelle herausfischen und in eine vorgewärmte Schale legen. Etwas gerieben Käse darübergeben und dann wieder eine Portion Spatzen darauf schichten. Ein paar Mal gut durchrühren und nach Bedarf noch eine Kelle vom Kochwasser dazugeben, um für mehr Cremigkeit und noch besser geschmolzenen Käse zu sorgen.