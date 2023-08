Neulich fragte mich eine Kollegin, was mein »Lieblings-Kohlenhydrat« sei. Gemeint war: Welches Lebensmittel mit vielen Kohlenhydraten würde ich in einer Hitliste an die Spitze setzen – Nudeln, Reis, Brot? Ich liebe sie alle, ja. Aber eine bescheidene braune Knolle hat seit jeher mein kartoffelförmiges Herz erobert. Es gibt einfach zu viele gute Varianten, eine Kartoffel zuzubereiten!