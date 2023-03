Die Kartoffeln in der Schale gar kochen. So ziehen sie nicht so viel Flüssigkeit, behalten mehr Mineralien und verlieren weniger Stärke ins Kochwasser – alles Aspekte, die den Geschmack und die Textur des Teiges verbessern. Alternativ gart man die Kartoffeln geschält und klein gehackt in der Mikrowelle, wie es die südkoreanische Foodbloggerin »delicious day« zeigt. Das geht schneller und man verbrennt sich beim Pellen nicht die Finger. Pellkartoffeln dann in kaltem Wasser abkühlen, pellen und sehr fein stampfen oder pressen. Wichtig: Es dürfen keine Klümpchen mehr enthalten sein, sonst brechen die Dumplings später im Topf.