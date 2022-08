Was folgte dann? Aufstände in Amalfi? Kämpfe in Kampanien? Nein. Statt die US-Amerikanerin zurechtzuweisen oder gar zu beleidigen, folgte das wohl respektvollste Video der Internetgeschichte. Und zwar von einer in Deutschland lebenden Italienerin mit dem Nutzernamen »Mammaculinaria«.

Dahinter steckt eine Mutter von drei Töchtern, die sich erst dazu durchringen musste, ihr Rezept zu teilen. »Eigentlich wollte ich nicht auf das Video antworten«, sagt sie mir am Telefon, »denn so etwas kommt oft feindselig oder besserwisserisch rüber.« Um diesen Eindruck zu vermeiden, entschuldigte sie sich in ihrem Video immer wieder, etwa für ihr (ziemlich gutes) Englisch oder für das ungefragte (aber sehr leckere) Feedback. So zurückhaltend hätte sie dabei nicht sein müssen, denn beide Seiten ihrer Familie stammen aus »Napoli, wo die Zitronenpasta erfunden wurde«, wie sie sagt.