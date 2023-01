Man kann so viel Verantwortung auf die Privatperson schieben, wie man möchte – am Ende liegt es nicht am Einzelnen, das Klima zu retten. Im Jahr 2017 errechneten Wissenschaftler:innen, dass 71 Prozent aller seit 1988 ausgestoßenen Klimagase von 100 Konzernen stammen. So viel Mühe ich mir auch gebe: Dagegen kann ich allein nicht ankochen.

Weil ich es doch versuchen muss, wenn ich meinen Job als Rezepteschreiber behalten möchte, gibt es heute eine frustrierte Pasta mit roten, grünen und gelben Komponenten – am Ende landet alles in derselben Soße (man mag das als politischen Kommentar verstehen). Heraus kommt immerhin eine leckere, pinke Augenweide, die man für den anstehenden Rückzug ins Private herrlich in Szene setzen kann. Die Zitrone in der Soße frischt die erdige Note der Roten Bete auf – damit es nicht schmeckt, als habe man den Kopf in den Sand gesteckt.