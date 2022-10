Berufseinstieg als Profifußballer »Meine Freunde würden mich als bodenständig beschreiben – hoffe ich«

Robert Wagner lebt den Traum, den viele träumen: Er verdient sein Geld in der Fußball-Bundesliga. Hier erzählt er, was ihm gegen Nervosität hilft – und was er davon hält, wenn junge Spieler Millionen verdienen.