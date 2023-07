»Ich möchte mein Italienisch und Französisch immer mehr perfektionieren, dieses Ziel motiviert mich, dranzubleiben. Deshalb möchte ich meinen Master ebenfalls in Romanistik machen. Mit diesem Abschluss bin ich später breit aufgestellt und kann in verschiedene Branchen einsteigen. Mich zieht es wie viele aus meinem Studiengang in die Kulturindustrie. Ich habe bereits ein Praktikum im Lektorat eines Verlages gemacht, allerdings auf Deutsch.

Für unseren Fachschaftsrat bin ich aktuell für die Organisation von Events zuständig, in Zukunft könnte ich mir das auf einer professionellen Ebene vorstellen. Deshalb habe ich mich kürzlich um Praktika an Goethe-Instituten in Frankreich im Bereich Veranstaltungsplanung beworben. Sie fördern die internationale kulturelle Zusammenarbeit und den Bildungsaustausch.

Meine Kommilitoninnen und Kommilitonen streben auch Karrieren in der Forschung, im Journalismus oder als Übersetzer an. Dafür sind oft weitere Qualifikationen wie ein Master oder Volontariat nötig.«