Denn Abiturienten entschieden sich eher für ein Studium oder eine nicht-handwerkliche Ausbildung. So zählen kaufmännische Ausbildungsberufe seit Jahren regelmäßig zu den beliebtesten Ausbildungsgängen. Zusammen mit der sinkenden Zahl junger Menschen mit mittleren Schulabschlüssen verstärke das den Fachkräftemangel im Handwerk: So fiel es den Betrieben im Untersuchungszeitraum immer schwerer, für Mitarbeiter, die in Rente gehen oder sich beruflich umorientieren, Ersatz zu finden. Im Ausbildungsjahr 2021/2022 blieben in Nordrhein-Westfalen so zunächst knapp 60.000 Lehrstellen unbesetzt – ein neuer Negativrekord.