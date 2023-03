Nach dem Abitur wollte ich visuelle Kommunikation studieren und Storyboard-Zeichner werden, Szenen für Filme entwickeln. Doch die Kunsthochschule in Berlin lehnte mich in der letzten Runde ab, ich war das erste Mal mit der Frage konfrontiert: Was jetzt?

Ich arbeitete in der Buchhaltung für eine Marketingberaterin und als Assistenz einer freien Künstlerin. In meiner Freizeit spielte ich manchmal Gitarre und sang dazu. Meine beste Freundin sah Talent in mir: Sie nahm einen Song mit dem Handy auf und schickte ihn zu einem Musikproduzenten, den sie über ihre Mutter kannte. Über ihn lernte ich wiederum meinen heutigen Talentscout kennen.