Berufseinstieg als Schauspielerin »Manchmal fühle ich mich noch wie eine Hochstaplerin«

Während meiner ersten Jobs kam mir immer wieder der Gedanke, noch einmal Schauspiel zu studieren. Schauspielerei ist eben ein echtes Handwerk. Deshalb habe ich mich an Schauspielschulen beworben und in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater einen Platz bekommen. Seit Oktober studiere ich dort.

Auch an der Schule sind die Tage lang, im Schnitt bin ich immer von 9 bis 18 Uhr da. Wir haben Grundlagenseminare, außerdem etwa Sprech- oder Tanzunterricht. Ich freue mich darauf, Theater zu spielen, das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Ich kann mich ausprobieren, auch mal Fehler machen. Zum Drehen hätte ich dann in den Semesterferien Zeit. Mit der Kino-Hauptrolle im Rücken habe ich nun eine bessere Position, was neue Rollen angeht, ich kann wählerischer sein. Auch deshalb, weil ich mit dem Film erst einmal ein bisschen Geld verdient habe.