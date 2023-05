Aber es gibt auch positive Aspekte. Die Fähigkeiten, die man im Prozess des Selbstständigmachens erlernt, seien auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt, betont Theuerkauf. »Egal ob man einfach selbst gebastelten Schmuck verkauft oder Websites baut – letzten Endes hat man fachliche Kompetenzen und unternehmerische Skills erworben.« Selbst wenn die Gründung scheitere, gewinne man am Ende wertvolle Erfahrungen. Mit denen man auch im Bewerbungsgespräch für eine Festanstellung punkten kann.

Wichtiger als eine vermeintliche »Gründer:innenmentalität«, da sind sich Luthardt und Theuerkauf einig, sei das intrinsische Interesse, also, »hinter der Sache zu stehen«. Meist stecke man nämlich mehr Zeit und Nerven in die Selbstständigkeit als geplant. Nur Projekte, mit denen man sich auch identifizieren kann, seien am Ende besonders Erfolg versprechend, so Theuerkauf. Trotzdem ist es ratsam, sich langsam heranzutasten. »Einige merken bereits in den ersten Planungen, dass sie sich mit der Selbstständigkeit nicht wohlfühlen – das ist dann auch völlig in Ordnung.«