Oleksandra Kulyk, 25, hat an der Uni Köln zwei Semester Russisch und Spanisch auf Lehramt studiert, mittlerweile ist sie an der Uni Bonn eingeschrieben.

»Ich bin gebürtige Ukrainerin und lebte die vergangenen zehn Jahre in Spanien. Doch mein Wunsch war es, als Lehrerin in Deutschland zu arbeiten, hier hoffe ich auf eine sichere Zukunft. Leider gibt es an deutschen Hochschulen kein ukrainisches Lehramtsstudium, also wählte ich neben Spanisch Russisch. Im Wintersemester 2021 war das. Knapp zwei Jahre später weiß ich: Es war ein Fehler.

Warum? Weil die Dozierenden der Uni Köln aus ukrainischen Autoren russische machten. Sie sagten, Taras Schewtschenko sei ein russisch-ukrainischer Schriftsteller, Hrygorii Skovoroda sei ein russischer Philosoph. Das ist falsch, die beiden sind Ukrainer – auch wenn russische Texte von ihnen existieren! Um das zu verdeutlichen: Es ist, als würde man Werke von Goethe und Schiller auf Französisch finden und sagen, die beiden seien französische Schriftsteller. Ich war wütend und wollte das Studium eigentlich abbrechen, ging aber weiter in die Seminare.