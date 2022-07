Wie sehr ein Unternehmen wirklich auf einen guten Zweck einzahlt, lässt sich auf unterschiedliche Weise messen. Ökologische Faktoren, etwa eingespartes CO₂, sind inzwischen relativ gut zu beziffern. Schwieriger wird es bei sozialen Zielen. Auch hier ließen sich zwar Kennzahlen ermitteln, so Konzok: »Bei einer Lernplattform kann man beispielsweise angeben, wie viele Lernende man erreicht hat.« Das sei jedoch nur der Anfang, denn mehr als um Zahlen ginge es darum, die positiven Folgen auf einer größeren Ebene darzustellen. »In diesem Fall zum Beispiel: Wie erhöhen sich die Chancen auf ein besseres Leben, wenn mehr Leute Zugang zu Bildungsangeboten haben?«

In den Grundsätzen des Vereins wird außerdem wiederholt auf die Bedeutung von Kontrollmechanismen in der unternehmerischen Struktur hingewiesen. Dadurch, dass Gewinne reinvestiert statt ausgeschüttet werden, soll ein »Mission-Drift« verhindert werden. Das bedeutet, dass die gesellschaftlichen Ziele nicht gegenüber den wirtschaftlichen in den Hintergrund geraten sollen.

Gibt es staatliche Vorgaben für Sozialunternehmen?

Wählt ein Sozialunternehmen eine gemeinnützige Rechtsform, gelten besondere Regeln – schließlich geht dieser Status mit Steuervergünstigungen einher. Die Organisationen müssen in einer Satzung genau festlegen, was ihre gemeinnützigen Zwecke sind und mit welchen Mitteln sie diese erreichen wollen. Das Finanzamt überprüft, ob die Satzung auch wirklich eingehalten wird und sich niemand unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit bereichert.

So dürfen Mitarbeitenden nur marktübliche Gehälter ausgezahlt werden, Ausschüttungen und Schenkungen sind ausgeschlossen. Stattdessen müssen alle überschüssigen Einnahmen zu 100 Prozent in den in der Satzung genannten Zweck fließen. Auch die Verhältnisse müssen stimmen: So können beispielsweise nicht 80 Prozent des Budgets für Gehälter ausgegeben werden.