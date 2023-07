Davon auszugehen, dass ein Team immer 100 Prozent ausgelastet sein kann, funktioniert also nicht – abgesehen davon, dass Menschen sowieso nicht immer voll belastbar sind. Stattdessen gilt es zu überlegen: Wie viel Arbeit kann dieses Team realistisch leisten? Gibt es (externe) Unterstützung während der Haupturlaubszeit? Was darf verschoben oder gestrichen werden, wenn es nicht anders geht?

Vor dem Urlaub sollte geklärt werden, wer welche Aufgaben übernimmt. Wie werden Übergaben geschrieben? Gibt es Vorlagen für Abwesenheitsnotizen? Bei der Umsetzung hilft Technologie: In die Mails kommt eine Abwesenheitsnotiz mit Rückkehrtermin und alternativer Kontaktadresse. Oder die Mails werden automatisch an eine gemeinsame Team-Mailadresse umgeleitet, damit sie vom restlichen Team bearbeitet werden können. Das löst das Problem des überquellenden Postfachs nach Rückkehr. Was ebenfalls hilft: keine Meetings am ersten Arbeitstag, außer eine Übergabe mit den Kolleg:innen. So kommt man entspannter an und verfällt weniger schnell wieder in Stress.