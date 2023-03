Manchmal stößt man dabei auch an seine Grenzen. Sonderpädagogik kann herausfordernd und belastend sein. Es ist Alltag, dass die Dinge nicht so funktionieren, wie man sie sich vorgenommen hat. Mir hat es geholfen, mich früh zu vernetzen und Erfahrungen mit anderen Studierenden zu teilen.

Aufbau und Förderschwerpunkte des Studiengangs sind in jedem Bundesland und an jeder Uni anders. In Hamburg starten alle mit dem Förderschwerpunkt ›Lernen‹, also Schüler:innen mit Lernschwierigkeiten zu unterstützen. Danach wählt man einen zweiten Schwerpunkt. Diese Spezialisierung soll den Grundstein für die spätere Berufsrichtung legen. Meiner Erfahrung nach sind Sonderpädagog:innen aber so gefragt, dass man hinterher dennoch flexibel ist. Natürlich hat man in seinem Bereich mehr Know-how. Aber die Schwerpunktwahl schränkt weniger ein, als ich am Anfang gedacht habe.«