Nach meinem Abitur arbeitete ich zunächst ein Jahr im sozialen Bereich, machte Praktika in einer Kita, in der stationären Jugendhilfe und in einer Familientagesklinik. Leider waren die Praktika unbezahlt und auch nicht offiziell als FSJ anerkannt, deshalb bekam ich keinerlei finanzielle Förderung. Weil ich weiter bei meinen Eltern im Münsterland lebte, sparte ich zumindest die Miete.

Nach dem Jahr bewarb ich mich nur an der TU Dortmund, weil mir die Fächerkombination dort am besten gefiel. Die Zusage kam einige Wochen später, seitdem studiere ich Sozialpädagogik und Psychologie auf Lehramt für Berufskollegs. Bald steht meine Masterarbeit an, im kommenden Frühjahr beginnt das anderthalbjährige Referendariat, danach bin ich fertig ausgebildet.«