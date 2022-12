Anfangs haben die meisten noch keinen Überblick über all die Fächer, das ist schon überfordernd. Im Nachhinein bin ich glücklich mit meiner Fächerwahl. Aber ich habe unterwegs auch Seminare abgebrochen und im nächsten Semester andere Fächer belegt. Pragmatismus etwa hat mich einfach nicht so interessiert. Insgesamt ist die Fächerwahl relativ frei und basiert auf Eigenverantwortung. Ich kenne sehr viele Leute, die Soziologie nicht in Regelstudienzeit abgeschlossen haben.

Bei den Prüfungen ist es ähnlich – da ist Eigenverantwortung gefragt. In den ersten Semestern, in denen es mehr Vorlesungen und weniger Seminare gibt, gibt es überwiegen Klausuren. In Seminaren müssen wir eigentlich immer ein Referat halten und am Ende eine Hausarbeit schreiben.«

Berufsaussichten nach dem Studium

»Die Berufswege nach dem Soziologiestudium sind – leider – genauso breit wie die Auswahl der Fächer. Ich arbeite als Werkstudentin in der Marktforschung – das ist ein Bereich, der sich anbietet. Aber auch Jobs im Personalwesen oder Journalismus sind möglich. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich letztlich hin möchte.

Die Vielzahl an Möglichkeiten hat mich am Anfang etwas eingeschüchtert. Das hat sicher auch dazu beigetragen, dass ich mich erst mal fürs Weiterstudieren im Master und gegen den Arbeitsmarkt entschieden habe. Inzwischen sehe ich es aber als Pluspunkt, sich so früh nicht festlegen zu müssen. Die Skills, die ich hier mitnehme, kann ich später in den unterschiedlichsten Berufsfeldern einsetzen – selbstständiges Arbeiten etwa, Recherche, Umgang mit komplexen Themen, kritisches Denken, Planung und Durchführung von Forschungsprojekten oder der Umgang mit statistischen Programmen.«