Studienfächer erklärt Was ich als Erstsemester gern über das Übersetzungsstudium gewusst hätte

Branchen und Gehälter:

Mit einem Abschluss in Translation übersetzt man später etwa fiktionale Texte und Betriebsanleitungen oder schreibt Untertitel für Filme. Mit einer entsprechenden Spezialisierung dolmetscht man auch in Verhandlungen oder in der Wirtschaft. Wer Sprachen in einem Studiengang ohne Übersetzungsschwerpunkt studiert, kann später etwa in Schulen oder in der Erwachsenenbildung arbeiten, in Verlagen, Medien, im Tourismus oder in internationalen Organisationen.

Als Absolvent:in einer Kulturwissenschaft verdient man laut StepStone Gehaltsreport durchschnittlich 39.400 Euro brutto im Jahr – im öffentlichen Dienst etwas mehr, in den Bereichen PR und Marketing etwas weniger. Übersetzer:innen verdienen laut StepStone durchschnittlich 36.700 Euro.