Berufseinstieg als Spieleentwicklerin »Meine Großeltern wundern sich, dass ich mit Videogames Geld verdiene«

Ich zocke das Game, an dem ich arbeite, auch selbst und schaue undercover, was andere Spieler davon halten. In Chats oder Foren gibt es manchmal Kritik oder Lob, das hilft uns sehr dabei, die Abläufe zu verbessern.

An der Entwicklung eines Spiels arbeiten viele Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Im ersten Schritt denken sich Gamedesigner die Geschichte aus. Wenn man im Spiel eine Stadt baut, muss man auch Charaktere, Gesetze und eine Währung erfinden. Alle Details müssen logisch aufeinander abgestimmt sein. Dann gibt es noch die Produktmanager: Sie überwachen den gesamten Prozess und schauen auch, dass das Zusammenspiel zwischen Gamedesignern, Entwicklern und Artists funktioniert. Die sogenannten Artists, also Grafikdesigner und UX-Designer zeichnen alles für das Spiel, oft von Hand. Sie haben also einen künstlerischen Hintergrund.