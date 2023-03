Um für Sportwissenschaft zugelassen zu werden, muss man neben dem Abitur in der Regel eine bestandene Sporteignungsprüfung nachweisen. Die an der Sporthochschule Köln gilt als härteste in Deutschland. Noch während meiner Abiturprüfungen habe ich daran teilgenommen – und nicht bestanden.

Später habe ich es an der Uni Tübingen noch mal probiert. Dort ist der Test etwas anders aufgebaut, Bewerber:innen müssen sich in fünf Disziplinen behaupten. Weil ich in Leichtathletik und Volleyball schon im Abitur geprüft wurde, konnte ich mir das immerhin anrechnen lassen. Weiterer Pluspunkt in Baden-Württemberg: Wer den Test an einer Hochschule besteht, darf sich im ganzen Bundesland immatrikulieren.