Matthew: Ganz vergessen nicht, wir beugen vor, indem wir jeden Tag versuchen, mit so vielen Sprachen wie möglich in Berührung zu kommen. Auch wenn es nur ein Artikel, Musik oder eine andere Sprachauswahl im Browser sind. Durch kurze Berührungen werden alte Verbindungen wach. Die Erinnerung an bereits Gelerntes kommt zurück.

SPIEGEL: Was ist denn, wenn man – im Gegensatz zu Ihnen – einfach kein Talent für Sprachen hat?

Matthew: Ich glaube fest daran, dass es sehr wenig mit Talent zu tun hat. Wir haben mit dem Max-Planck-Institut im Rahmen einer Fernsehsendung mal verschiedene Tests durchlaufen. Die Forscherinnen und Forscher glauben, dass unsere Anfangsmotivation und gegenseitige Unterstützung eine Rolle spielen, genauso wie unser eigenes System, das wir uns im Laufe der Jahrzehnte angeeignet haben. Damit können wir uns Vokabeln, schwierige Elemente und Grammatikregeln schneller und effektiver merken als andere.