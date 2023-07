Stadtplanung als Verhandlungs- und Kommunikationsarbeit

In der Stadt gibt es viel Konkurrenz um Flächen. Jedes Amt versucht zunächst die eigenen Belange zu vertreten. Da ist dann Verhandlungs- und Kommunikationsarbeit, häufig durch das Stadtplanungsamt, gefragt. Es ist immer ein Kampf, alles unter einen Hut zu bekommen und dabei die Wirtschaftlichkeit nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn man muss immer bedenken, dass das Geld nicht irgendwoher kommt, das sind ja Steuergelder und man muss sorgsam mit ihnen umgehen.

Ich glaube, dass die größte Herausforderung für Städte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten der Klimawandel sein wird. Das ist etwas, was ich immer versuche, mitzudenken: Grünflächen und Flächen, um Wasser von Starkregen-Ereignissen aufzunehmen; Solarpanels, Fassadenbegrünung und natürlich eine grünere Mobilität, also mehr Fokus auf Fahrradwege zum Beispiel.

Ich verstehe seit meinem Berufseinstieg noch mehr, was Kommunalpolitik bedeutet und welche Rolle die Verwaltung innerhalb dieses Systems spielt. Und dass Planungsprozesse komplex sind. Ich bin in meinen ersten Monaten in der Verwaltung definitiv geduldiger geworden, versuche mir aber auch, meinen Tatendrang zu bewahren. Das Schönste an meinem Beruf ist, dass ich die Stadt, in der ich wohne, mitgestalten und weiterentwickeln kann.«