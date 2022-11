Liegt die Wohnkostenbelastung auch nach Abzug von Transferleistungen noch bei mehr als 40 Prozent, gelten Haushalte als überbelastet. 2021 lebte knapp ein Viertel der Studierenden in Haushalten, auf die das zutraf. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung lebten nur 10,7 Prozent in einem überbelasteten Haushalt.