Für Hungrige gibt es unten ein energiesparendes Mini-Rezept und ein paar kalte Ideen. Vor allem gebe ich in dieser Kolumne aber Tipps, wie man mit einfachen Mitteln etwas weniger Strom in der Küche benötigt. Anfang des Jahres habe ich ein Gespräch mit Joshua Jahn geführt, der bei der Verbraucherzentrale Brandenburg den Bereich Energiesparen leitet. Viele seiner Tipps sind in die Liste mit eingeflossen. Langjährige Sparfüchse dürften vieles davon sicherlich schon beherzigen, doch manchmal hilft es ja, sich daran zu erinnern. Anfänger:innen in der ersten eigenen Wohnung kennen viele der Tricks vielleicht noch nicht. Natürlich hängt manches von den Umständen und der technischen Ausstattung ab – ein alter Herd mit Kochplatte wird mehr Zeit zum Aufkochen von Wasser benötigen als ein moderner Induktionsherd.