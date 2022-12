ich weiß noch genau, wie ich gegen Ende meines Bachelors Stunden vor dem Laptop verbrachte, um einen passenden Master zu finden. Ich wollte irgendwas mit Politikwissenschaft studieren, weitere Anforderungen hatte ich nicht. Und trotzdem war die Suche alles andere als einfach. Das Problem: Im Bachelor hatte ich PoWi nur im Nebenfach belegt, für viele Studiengänge reichten meine ECTS-Punkte nicht aus.

Fündig wurde ich schließlich in England. Dort gibt es – so zumindest mein Eindruck damals – mehr »nicht konsekutive« Masterstudiengänge. Solche also, für die man keinen bestimmten Bachelorabschluss nachweisen muss. In meinem Jahrgang waren auch junge Erwachsene, die zuvor Physik oder Jura studiert und überhaupt keine PoWi-Seminare belegt hatten. Rückblickend würde ich sagen: Genau das machte den Reiz des Masters aus.

Wie man auch in Deutschland solche Studiengänge findet, hat meine Kollegin Anne Baum in unserem Text der Woche zusammengefasst. Ich wünschte, ich hätte ihn schon vor meiner Suche damals gelesen – das hätte mir eine Menge Bildschirmzeit erspart.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Sophia Schirmer