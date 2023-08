Unistädte entdecken Warum es sich in Erfurt gut studieren lässt

Die vielen Parks und besonderen Bauwerke, wie etwa die Krämerbrücke, machen das Leben hier gemütlich und lebenswert. Tagsüber sitze ich gerne im Café, zum Beispiel im Kurhaus Simone oder der Hilge am Domplatz. Gerade jetzt im Sommer verbringe ich meine Freizeit meist im Nordpark, der bei mir direkt um die Ecke liegt. Zum Schwimmen fahre ich gerne an den Stotternheimer See oder an den Nordstrand. Besonders schön ist der Sonnenuntergang auf dem Petersberg. Das ist eine alte Zitadelle am Domplatz, von oben kann man über die ganze Stadt blicken.