Unistädte entdecken Warum es sich in Marburg gut studieren lässt

In der Mensa esse ich am liebsten Spaghetti mit veganer Bolognese. Einzeln kostet ein Gericht um die drei Euro. Mit Beilagen wie Salat, Dessert und Getränk zwischen vier bis fünf Euro. Mit meinen Kommiliton:innen treffe ich mich gerne im Alten Botanischen Garten, der liegt direkt vor der Universitätsbibliothek. Dort blühen im Sommer Rosen und Rhododendronbüsche, in der Mitte befindet sich ein Teich, drumherum laden Bänke und Tische zum Verweilen ein. Hier kann man entspannt lernen oder in der Mittagspause einen Spaziergang machen.«

Wohnen: Stadtteile und WG-Preise

»Für eine kleine Stadt wie Marburg kommen mir die Mietpreise recht hoch vor. Studierende machen etwa ein Drittel der Bevölkerung aus, vielleicht liegt es daran. Ich lebe in einer Zweier-WG mitten in der Oberstadt, also dem Teil der Altstadt, der erhöht auf dem Schlosshügel liegt.