1. Konzentriere dich auf deine übergeordneten Ziele

Ein Studium kann phasenweise sehr anstrengend sein. So anstrengend, dass du vor lauter To-dos und Deadlines die Orientierung verlierst. Das hat zur Folge, dass du dein Studium nicht mehr als Ganzes wahrnimmst, sondern nur die einzelnen Lerneinheiten, Prüfungen und Hausarbeiten siehst. Genau das kann sehr schnell ermüden.

Gewöhne dir daher an, regelmäßig deine übergeordneten Studienziele in den Fokus zu nehmen. Wieso hast du irgendwann mal dieses Fach gewählt? Welchen Abschluss möchtest du erreichen? Was kannst du damit später anfangen? Mach dir klar, dass jeder kleine, noch so nervige Schritt nur ein Puzzleteil deiner akademischen Ausbildung ist. Am Ende wird sich alles auszahlen und einem großen, sinnvollen Ziel dienen.