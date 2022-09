Studieren mit Sehbehinderung »Ich habe mich Stück für Stück hochgearbeitet«

Fast hätte ich aufgegeben. Aber ich hatte noch immer den Ansporn, eine akademische Ausbildung abzuschließen, und meine Karriereschritte fest im Blick. Und ich war schon so weit gekommen. Also recherchierte ich weiter, suchte nach Möglichkeiten abseits der klassischen Hochschulen. So stieß ich auf das Konzept des Fernstudiums.

Nach etwa acht Monaten der Suche fand ich an der IU Internationale Hochschule den Fernstudiengang Soziale Arbeit, der als reines Onlinestudium konzipiert ist. Das, was vorher meinen Alltag so erschwert hatte, ist hier selbstverständlich: Alle Skripte sind digital verfügbar, Lehrvideos und Podcasts mit den Studieninhalten kann ich mir anhören, wann immer ich will.