Wie eingangs schon erwähnt: Sich im Studium kurzfristig überfordert zu fühlen, ist normal. Bedenklich wird es dann, wenn dieser Zustand anhält und zur Normalität wird. Wenn du jede freie Minute in dein Studium stecken musst, um nicht komplett unterzugehen, hat das Auswirkungen auf dein restliches Leben. Wenn du mit viel Aufwand und wenig Ertrag studierst, werden deine Hobbys und Freundschaften zu kurz kommen. Deine Study-Life-Balance kippt dann in einen kritischen Bereich und du läufst mit offenen Armen in Richtung Burn-out. Bevor das passiert, solltest du dich selbst schützen – und dein Studium abbrechen. Was ist eine akademische Ausbildung wert, wenn sie dich krank macht?

Fazit

Zweifel gehören zum Studium dazu. Du wirst sie niemals ganz loswerden – besonders in stressigen Phasen oder nach schlechten Ergebnissen. Doch wenn sich dein Studium zu einer dauerhaften Belastung entwickelt, die dir Energie raubt und die Zuversicht für die Zukunft nimmt, solltest du überlegen, einen anderen Weg einzuschlagen.

Ein Studienabbruch ist keine persönliche Bankrotterklärung. Es ist eine Kurskorrektur, die dir ein glückliches und erfolgreiches Leben ermöglichen kann. Egal, ob in einem anderen Studiengang, an einer anderen Uni, in einer Berufsausbildung oder direkt in der Berufswelt.