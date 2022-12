ich glaube, es gab in meiner Unizeit kein einziges Semester, in dem ich nicht an meinem Studium zweifelte. Während ich lustlos vorgetragenen Referaten meiner Kommiliton:innen lauschte, mir Fakten ins Gehirn hämmerte oder Hausarbeiten schrieb, die nach einmaligem Lesen in irgendeiner Schublade verschwinden würden, kam immer wieder die Frage auf: Warum mache ich das hier eigentlich?

Heute bin ich froh, dass ich mein Studium trotzdem durchgezogen habe. Ich habe viel gelernt und irgendwann eingesehen, dass man sogar bei Referaten und Hausarbeiten letztlich etwas mitnimmt. Nur das Binge-Learning, das war wirklich Quatsch.