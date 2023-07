De facto kann man also auch inoffiziell in Teilzeit studieren, ohne dies der Uni mitzuteilen. Für manche kann sich dieser Weg sogar als Vorteil entpuppen: An einigen Unis dürfen Teilzeitstudierende wegen ihres Status nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Veranstaltungen pro Semester belegen. Vollzeitstudierende können hingegen in der Regel die Anzahl ihrer Kurse flexibler wählen. Laut Sozialerhebung der Studierendenwerke gibt es immer mehr solcher inoffizieller Teilzeitstudierende, die formell in Vollzeit immatrikuliert sind.

Wie beantrage ich ein Teilzeitstudium?

Wer in Teilzeit studieren will, muss die Fristen der jeweiligen Hochschule beachten. Dafür gibt es spezielle Formulare. An manchen Unis, etwa der Universität des Saarlands , müssen Teilzeitstudierende jedes Semester einen neuen Antrag stellen und ihren Anspruch auf Teilzeit immer wieder belegen. Ein Genehmigungsausschuss prüft den Antrag jedes Mal erneut.