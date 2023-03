Nun, ich hätte da ein paar Vorschläge. Wohlgemerkt möchte ich direkt einschränken: Wirklich angemessen vorbereiten können sich Studierende bei so einer kurzen Abfolge von Prüfungsterminen kaum. Es geht dann auch nicht mehr darum, in dieser Todeswoche nachhaltig dazuzulernen – sondern lediglich Stoff zu wiederholen, fit zu bleiben und auf den Punkt leistungsfähig zu sein. Und das kann so gelingen.

Radikale Akzeptanz

Viele Studis hadern mit ihrer Situation. »Das kann doch nicht wahr sein! Wie soll man das schaffen?!« Ja, alles richtig. Die Sache ist nur: Es bringt nichts, rumzumeckern und die Realität zu verleugnen. Der erste Schritt, um viele Prüfungen in kurzer Zeit zu meistern, ist Akzeptanz. Nimm die Herausforderung an. Dich erwarten drei, vier, fünf Prüfungen in wenigen Tagen und du wirst versuchen, das Beste daraus zu machen. Punkt.