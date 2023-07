Doch was ich nicht bekam, war ein Eindruck des tatsächlichen studentischen Alltags. Auf den Websites der Unis las ich von »fundierten Überblicken«, »methodischen Ansätzen« und einer möglichen »Mitarbeit an Forschungsprojekten«. Was das bedeutete, konnte ich mir nur mit viel Fantasie ausmalen.

Ein einziges Mal schickte die Agentur für Arbeit eine Beraterin an die Schule, die uns bei der Zukunftsplanung helfen sollte. Es gab so wenige Termine, dass ich mich gar nicht erst anmeldete. Ich hätte mir damals eine bessere Betreuung bei der Studienwahl gewünscht – etwa durch Berater:innen, die uns über einen längeren Zeitraum begleiten. So würden sie unsere Begabungen und Interessen wirklich kennen und sie nicht durch Multiple-Choice-Tests erraten müssen.