Sechs Mini-Vorsätze mit großem Nutzen

Was hingegen viel besser funktioniert, sind kleine, realistische Vorsätze, die sich auch in stressigen Phasen und an Tagen mit wenig Motivation umsetzen lassen. Genau dazu habe ich heute etwas vorbereitet: Sechs Vorschläge für kleine Aktionen, die du regelmäßig in deinen Alltag einbauen kannst – um konstant gute Ergebnisse zu erzielen.

1. Plane deinen Tag im Voraus

Mach es dir zur Gewohnheit, jeden Tag im Voraus zu planen. Nicht im Detail, nur grob: Zu welchen Zeiten liegen deine Vorlesungen? Wann triffst du dich mit deiner Lerngruppe? Welche anderen Termine stehen an? Auf diese Weise schaffst du dir ein übersichtliches Fundament, an dem du dich orientieren kannst. Fünf Minuten am Morgen oder Vorabend reichen für eine solche Planung aus. Apropos fünf Minuten…