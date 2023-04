Startklar-Newsletter Was bringen ein paar Monate an einer Summer School?

Für viele ist ein ganzes Auslandssemester zu lange – oder zu teuer. Dafür gibt es Kurzzeitprogramme in der vorlesungsfreien Zeit, sogenannte Summer Schools.

Meine Kollegin Caroline Becker hat mit drei Studentinnen gesprochen, die an einer solchen Summer School teilgenommen haben – mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Während eine für zwei Monate in den USA rund 15.000 Euro bezahlte, hatte eine andere dank Stipendium in Kirgisistan kaum Ausgaben. Doch alle erzählen von Erlebnissen, die so ähnlich klingen wie meine: sehr wertvoll.

Tanya Falenczyk, Redakteurin bei SPIEGEL Start