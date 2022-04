Wie werde ich Produktdesigner:in?

Wer Produktdesign studieren möchte, braucht künstlerische Fähigkeiten, aber auch viel technisches Wissen. Es hilft, wenn man zum Beispiel in der Schule gute Noten in Physik und Mathematik hatte. Wo der Schwerpunkt liegt, kommt auf die Ausbildungseinrichtung an. Während es an Kunsthochschulen wie der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle eher um die freie Gestaltung geht, sind Fachhochschulen wie die FH Aachen nah an Unternehmen und Universitäten wie die Bergischen Universität Wuppertal eher technisch ausgerichtet.

Die Studiengänge können neben Produktdesign etwa Industriedesign oder Produkt und Kommunikation heißen. Für die Bewerbung braucht man meist eine Mappe mit Arbeitsproben. An einigen Hochschulen wie der Bauhaus-Universität Weimar gibt es eine Aufnahmeprüfung. Teil des Studiums sind in der Regel mehrere Praktika oder ein Praktikumssemester.

Es gibt auch den dreieinhalbjährigen dualen Ausbildungsberuf »technische:r Produktdesigner:in« . Wie sehr man sich damit später von studierten Produktdesigner:innen unterscheidet , kommt auf das jeweilige Unternehmen an. Grundsätzlich gilt: Mit einer Berufsausbildung ist man eher für die technische Umsetzung eines Produkts zuständig, mit einem Studium gestaltet man auch dessen Aussehen.

Laut der Jobplattform StepStone verdienen Produktdesigner:innen im Schnitt etwa 40.000 Euro brutto im Jahr.