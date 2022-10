Die Universitäten Oxford, Harvard, Cambridge und Stanford gelten als die besten der Welt. So sieht es das Times Higher Education World University Ranking (THE) , das am Mittwoch veröffentlicht wurde und als eines der namhaftesten Rankings weltweit gilt. Deutsche Hochschulen schaffen es allerdings auch in diesem Jahr nicht auf die Plätze ganz vorn, die Technische Universität München (TUM) schneidet auf Platz 30 am besten ab, die Ludwig-Maximilian-Universität München (LMU) schafft es auf Platz 33. Woran liegt es, dass die Deutschen im Vergleich nicht mithalten können? Und wie sehr helfen Rankings Studierenden wirklich bei der Wahl der richtigen Hochschule? Das erklärt Gero Federkeil vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) im Interview.