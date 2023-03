Berufsaussichten nach dem Studium

»Nach meinem Abschluss möchte ich als angestellte Tierärztin in einer Gemischtpraxis für Rinder und Kleintiere arbeiten. Diese Kombination fühlt sich für mich richtig an. Ich liebe die Arbeit an der frischen Luft, schätze die ruhigen Gemüter von Kühen und den Umgang mit Landwirt:innen. Gleichzeitig sehe ich Haustiere als Familienmitglieder an und will jede medizinische Möglichkeit nutzen, ihnen wieder auf die Beine zu helfen.