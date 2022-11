Berufseinstieg als Tischler »Ich kann Holzarten am Geruch erkennen«

Wie viele junge Menschen will Jonas Gerlach Tischler werden. Dafür hat er sogar aufs Abitur verzichtet. Hier erzählt er, wann er an seine Grenzen stößt – und wie er mit weniger als 1000 Euro in der Ausbildung klarkommt.