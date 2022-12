SPIEGEL: Wen fragen Sie um Rat?

Ogette: Auf jeden Fall immer meinen Mann. Wir arbeiten auch zusammen. Seine Perspektive ist essenziell für mich. Dann meine Mutter, meine besten Freund:innen. Also meinen engsten Kreis, eine Art Mini-Parlament.

SPIEGEL: Und wer fragt Sie?

Ogette: Meine Kinder. Nur mein ältester Sohn fragt mittlerweile weniger und trifft immer mehr eigene Entscheidungen, was mit 24 Jahren natürlich gut ist. Außerdem die Menschen, die ich eben erwähnte: mein Mann, meine Freund:innen. Darüber hinaus ist es mein Beruf, gegen Rassismus zu sensibilisieren. Ich habe Bücher geschrieben, in denen ich Ratschläge zum Umgang mit rassistischem Verhalten im Alltag gebe. Daher wenden sich sehr viele Menschen mit Fragen an mich – in Workshops, Lesungen, aber auch per Mail oder Social Media. Sie wollen zum Beispiel wissen, wie sie Rassismus auf der Arbeit oder in der Schule des Kindes ansprechen können.